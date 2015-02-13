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Katran
The Tragedy
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Film, Azerbeycan’ın Hocalı kasabasında yaşanan katliamı bir aşk hikâyesi bünyesinde anlatıyor. Bir gecede yeni bir hayata başlamak isteyen bir aile geçmişini bilmedikleri tehlikeli, korkutucu ve gizemli bir eve taşınır. Oldukça sakin başlayan günlerin ardından bir anda aksiyon, gerilim ve korku dolu günler gelir. Temposu düşmeyen filmin oldukça sürükleyici bir hikâyesi vardır. Onlar kurtulmaya çalıştıkça evin kötü geçmişi asla peşlerini bırakmayacaktır.
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Yorumlar
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hep benzer senaryo hiç çekici gelmiyor artık korku filmleri
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katrani kaynatsam olurmu seker cinsine tukurdugum cinsine ceker. rezalet turk filmleri biribirine benzer muskaya benziyor heralde )
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