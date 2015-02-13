Film, Azerbeycan’ın Hocalı kasabasında yaşanan katliamı bir aşk hikâyesi bünyesinde anlatıyor. Bir gecede yeni bir hayata başlamak isteyen bir aile geçmişini bilmedikleri tehlikeli, korkutucu ve gizemli bir eve taşınır. Oldukça sakin başlayan günlerin ardından bir anda aksiyon, gerilim ve korku dolu günler gelir. Temposu düşmeyen filmin oldukça sürükleyici bir hikâyesi vardır. Onlar kurtulmaya çalıştıkça evin kötü geçmişi asla peşlerini bırakmayacaktır.