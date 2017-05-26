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Katre
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 2.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :26 Mayıs 2017
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Filmin Konusu
Emlakçı Savaş, yaşadığı mahallenin insanları tarafından çok sevilen, saygı duyulan, güvenilir biridir. Ancak bu onun yalnızca görünen yüzüdür. O, yüksek zekasıyla ve kurduğu türlü oyunlarla, Allah'a inanan herkesi yoldan çıkarmayı amaç edinmiştir. Amacına ulaşmak için kendine seçtiği hedefler arasında; sonradan dine dönmüş olan Raşid, bir ilahiyat fakültesi öğrencisi olan Enes ve dindar bir ailenin tek kızı olan Reyhan vardır. Filmin sonunda bu savaşı hangi tarafın kazanacağı ise merak konusudur.
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