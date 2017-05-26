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Katre

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Fragmanlar


Katre
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 2.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Emlakçı Savaş, yaşadığı mahallenin insanları tarafından çok sevilen, saygı duyulan, güvenilir biridir. Ancak bu onun yalnızca görünen yüzüdür. O, yüksek zekasıyla ve kurduğu türlü oyunlarla, Allah'a inanan herkesi yoldan çıkarmayı amaç edinmiştir. Amacına ulaşmak için kendine seçtiği hedefler arasında; sonradan dine dönmüş olan Raşid, bir ilahiyat fakültesi öğrencisi olan Enes ve dindar bir ailenin tek kızı olan Reyhan vardır. Filmin sonunda bu savaşı hangi tarafın kazanacağı ise merak konusudur.

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Yorumlar
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