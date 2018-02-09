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Kayhan
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :9 Şubat 2018
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Filmin Konusu
Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Kayhan, eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatıyor.
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