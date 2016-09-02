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Kayıp Balık Dori
Finding Dory
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Eylül 2016
- Senarist :
- Oyuncular :
- Müzik :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Disney Pixar'ın "Kayıp Balık Dori" filmi kimsenin unutamadığı Mavi Tang balığı Dori'yi geçmişiyle ilgili bazı yanıtlar ararken arkadaşı Nemo ve Marlin'le yeniden biraraya getiriyor. Dori neleri hatırlayabilecektir? Ailesi kimdir? Balina dilini nereden öğrenmiştir?
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Yorumlar
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Çocuklar ve aileler için eğlenceli
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Muhtesemdi, cocuklarla izledim, film 3D. Bazen duraganlassa da akici ve keyifli
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