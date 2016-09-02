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Kayıp Balık Dori

Finding Dory

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Fragmanlar


Kayıp Balık Dori
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Disney Pixar'ın "Kayıp Balık Dori" filmi kimsenin unutamadığı Mavi Tang balığı Dori'yi geçmişiyle ilgili bazı yanıtlar ararken arkadaşı Nemo ve Marlin'le yeniden biraraya getiriyor. Dori neleri hatırlayabilecektir? Ailesi kimdir? Balina dilini nereden öğrenmiştir?

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Yorumlar

  • Çocuklar ve aileler için eğlenceli

  • Muhtesemdi, cocuklarla izledim, film 3D. Bazen duraganlassa da akici ve keyifli

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