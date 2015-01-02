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Kayıp Çocuk
The Captive
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Kanada
- Gösterim Tarihi :2 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Dokuz yaşındaki Cassandra babasının lokantadan turta alıp dönmesini beklerken yol kenarına park ettikleri kamyonetlerinin içinden kaçırılır. Polisin soruşturmaları sonucunda Cassandra’nın babası Matthew olayın baş şüphelisi haline gelir. Aradan sekiz yıl geçer, Cassandra’dan tek bir haber dahi alınamaz. Genç adam bu süreçte ailesinin dağıldığını görür ve tek başına kızının izini sürmeye devam eder.
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