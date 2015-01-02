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Kayıp Çocuk

The Captive

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Fragmanlar


Kayıp Çocuk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dokuz yaşındaki Cassandra babasının lokantadan turta alıp dönmesini beklerken yol kenarına park ettikleri kamyonetlerinin içinden kaçırılır. Polisin soruşturmaları sonucunda Cassandra’nın babası Matthew olayın baş şüphelisi haline gelir. Aradan sekiz yıl geçer, Cassandra’dan tek bir haber dahi alınamaz. Genç adam bu süreçte ailesinin dağıldığını görür ve tek başına kızının izini sürmeye devam eder.

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Oyuncular ve ekip

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