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Kayıp Karıncalar Vadisi

Miniscule: Valley of the Lost Ants

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Kayıp Karıncalar Vadisi
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sessiz ve huzurlu bir ormanda yapılan neşeli bir piknikten geriye kalan yemekler, ormanın küçük sakinleri karıncaları çok sevindirir. Fakat iki farklı karınca grubunun yiyecekler yüzünden arası açılır. İki rakip karınca grubu arasında başlayan yemek savaşı, kırmızı ve siyah karıncaları ikiye böler. Kendini bu kavganın ortasında bulan küçük ve sevimli bir uğurböceği olan Mandible, siyah karıncalardan biriyle çok yakın arkadaş olur ve karınca yuvasını, kırmızı karıncaların istilasından kurtarması için ona yardım eder. İçi şeker dolu bir kutunun peşinde gelişen olaylar, heyecan dolu bir maceraya dönüşür.

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