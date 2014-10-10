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Kayıp Kız
Gone Girl
2 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :149 dk.
Filmin Konusu
Eski bir New York’lu yazar olan Nick ve karısı “havalı kız” Amy. Beşinci evlilik yıldönümlerinde Amy kaybolur ve evlilikleri bir gizeme dönüşür. Nick şüphe uyandırıcı davranışları yüzünden bir numaralı şüpheli olur. Amy, ölü ya da diri bulunmak üzere ilham arayışındaki dünyanın gözleri önünde medya çılgınlığının övülen malzemesi haline gelir.
Galeri
Yorumlar
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film on numara
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Guzel film surekliyici oldugundan 3 saatin nasil gectigini anlamiyorsunuz.
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Filmin 3 saat surdugu dogru mu. Yanimizda yastik battaniye mi gotursek?
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Film güzeldi. Farklı bir senaryo olmuş. Yeni evlenecekler yada evliliği düşünenler filmi seyretmesin. insanı evlilikten soğutuyor.
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Sıkıcı bir film değil kesinlikle. İzlenebilecek bir film.
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