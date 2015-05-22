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Kayıp Nehir
Lost River
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Bekar bir anne olan Billy, evini kaybetmek üzereyken acil para ihtiyacını karşılamak için esrarengiz bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Billy’nin oğlu Bones ise yıkılan şehrin kalıntılarını satmaya çalışırken insanları bıçağı ile parçalamaktan çekinmeyen acımasız Bully’nin hedefi olur. Bu dünyanın tek kurtuluşu ise yıllar önce nehir suları altında kalan bir parçayı su yüzüne çıkarmaktır. Herkes kendi kaderine itiraz etmelidir.
Filmin Eleştrisi
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