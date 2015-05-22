Kayıp Nehir

Bekar bir anne olan Billy, evini kaybetmek üzereyken acil para ihtiyacını karşılamak için esrarengiz bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Billy’nin oğlu Bones ise yıkılan şehrin kalıntılarını satmaya çalışırken insanları bıçağı ile parçalamaktan çekinmeyen acımasız Bully’nin hedefi olur. Bu dünyanın tek kurtuluşu ise yıllar önce nehir suları altında kalan bir parçayı su yüzüne çıkarmaktır. Herkes kendi kaderine itiraz etmelidir.