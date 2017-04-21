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Kayıp Şehir Z
The Lost City of Z
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Filmi Oyla :
- Tür :Biyografi, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :21 Nisan 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :141 dk.
Filmin Konusu
1925 senesinde, Percy Fawcett Amazon ormanlarına giderek köklü bir uygarlık bulup tarihin en önemli keşfini yapmak ister. Avrupalılar dünyanın en büyük ormanı olan Amazon'da El Dorado adında bir krallık olduğuna ve sayısız gezginin bu krallığı bulmak amacıyla yola çıkıp öldüklerine inanırlar. Fawcett oğluyla bu krallığın varlığını kanıtlamak ister.
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