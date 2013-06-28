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Kayıp Umutlar

Promised Land

0 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kayıp Umutlar
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Steve, iş arkadaşı Sue ile topraklarının altındaki doğalgaz potansiyeli nedeniyle kasaba sakinlerinin arazilerini satın almak için bir kasabaya gönderilir. Kasabalıların teklifi kabul edecekleri düşünülmektedir. Bölgede saygı duyulan bir öğretmenin yaptığı uyarılarla durum iyice çıkmaza iter. Şirket politikalarının iç yüzünü de öğrenen Steve kendini sorgulamaya başlar.

Galeri

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Yorumlar

  • matt damon mükemmel bir oyuncu. şu ana kadar nerdeyse bütün filmlerini izledim.

  • klasik türk filmi

  • filmin puanına cok sasirdim cok cekici gelmedi bana fragmanı bile

  • matt damoni bi sevemedim gitti soğuk adam

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Oyuncular ve ekip

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