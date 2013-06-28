Kayıp Umutlar

Steve, iş arkadaşı Sue ile topraklarının altındaki doğalgaz potansiyeli nedeniyle kasaba sakinlerinin arazilerini satın almak için bir kasabaya gönderilir. Kasabalıların teklifi kabul edecekleri düşünülmektedir. Bölgede saygı duyulan bir öğretmenin yaptığı uyarılarla durum iyice çıkmaza iter. Şirket politikalarının iç yüzünü de öğrenen Steve kendini sorgulamaya başlar.