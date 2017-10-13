Kayseri Aslanı: Çin İşi

Kayseri Aslanı, büyük bir kumar borcu olan Ersin'in Kayseri'den Çin'e kadar uzanan hikayesini anlatıyor.

Kayserinin ünlü pastırmacısının oğlu Kolpa Ersin altılı ganyandan kazandığı bir miktar para ile eniştesini de ikna ederek kumar oynar. Büyük bir borç ile sonlanan gecede babasının dükkanı üzerine senet imzalar. Kumarhane patronu Rıfat acımasız bir adamdır ve değişik işkence usulleri vardır. Bir ay içinde bu borcu ödemek zorunda olan Ersin yeni bir proje geliştirip Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu aradaçocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır, Çinli mafya da Kayseri'ye gelmiştir.