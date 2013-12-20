Kedi Özledi

Film, modern hayatta birbirini çok seven ancak ilişkilerinde sorunlar yaşayan bir çiftin, bir kedi aracılığıyla ilişkilerini onarması sürecini anlatıyor. İki aşığın, etrafındaki insanlar tarafından yıpratılmaya çalışılan ilişkileri, arada kalan kedi sayesinde düzelmeye başlar.