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Kedi Özledi

0 kişi izlemiş. | 27 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kedi Özledi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (13 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Film, modern hayatta birbirini çok seven ancak ilişkilerinde sorunlar yaşayan bir çiftin, bir kedi aracılığıyla ilişkilerini onarması sürecini anlatıyor. İki aşığın, etrafındaki insanlar tarafından yıpratılmaya çalışılan ilişkileri, arada kalan kedi sayesinde düzelmeye başlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Boyle saçma bi film yok ya sıkılarak izledim

  • bu akşam gidiyorum umarım pişman olmayız

  • ya kasmayın kendinizi gidin beğenmiyosanız festival filmi izleyin. eğlenmek gülmek istiyosanız o başka

  • bu ne arkadaş başımı hangi tarafa çevirsem bu filmin reklamı bütün duraklarda. iyi promosyon yapılmışda filmi bilemedim

  • çook basit ya daha çok tv filmi gibi duruyo

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Oyuncular ve ekip

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