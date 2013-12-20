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Kedi Özledi
0 kişi izlemiş. | 27 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :20 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, modern hayatta birbirini çok seven ancak ilişkilerinde sorunlar yaşayan bir çiftin, bir kedi aracılığıyla ilişkilerini onarması sürecini anlatıyor. İki aşığın, etrafındaki insanlar tarafından yıpratılmaya çalışılan ilişkileri, arada kalan kedi sayesinde düzelmeye başlar.
Galeri
Yorumlar
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Boyle saçma bi film yok ya sıkılarak izledim
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bu akşam gidiyorum umarım pişman olmayız
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ya kasmayın kendinizi gidin beğenmiyosanız festival filmi izleyin. eğlenmek gülmek istiyosanız o başka
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bu ne arkadaş başımı hangi tarafa çevirsem bu filmin reklamı bütün duraklarda. iyi promosyon yapılmışda filmi bilemedim
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çook basit ya daha çok tv filmi gibi duruyo
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