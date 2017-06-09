İstanbul'un sokaklarında her gün yüz binlerce kedi özgürce dolaşıyor. Binlerce senedir kediler insanların hayatlarına girip çıkarak, bu şehrin zengin yapısının önemli bir parçası haline geldi. Sahip tanımayan bu kediler İstanbul'da vahşi ve evcil hayat arasında bir çizgide yaşıyor ve evlat edinmeye karar verdikleri insanların hayatına neşe ve bir amaç hissi getiriyor. İstanbul'da kediler insanlara birer ayna oluyor ve onlara, hayatlarını akla gelmeyecek şekillerde değerlendirme fırsatı sunuyor.