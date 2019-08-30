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Kediler

Cats and Peachtopia

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Kediler
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Filmin Konusu

Kediler, efsanevi kedi cennetini bulmak için evden kaçan oğlunun peşine düşen Blanket adındaki bir kedinin maceralarını konu ediyor.Blanket adındaki bir kedi, oğlu Cloak ile birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşamaktadır. Hayatı sadece yaşadığı evden itibaren olan Cloak, dışarıdaki gerçek yaşamı fazlasıyla merak etmektedir. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Cloak, artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılamaya karar verir. Efsanevi kedi cennetini bulmak için evden kaçan Cloak, zorlu bir maceraya atılır. Oğlu için endişelenen Blanket, onu bulmak için yola koyulmaya karar verir. Ancak bu onun için pek de kolay olmaz. Geçmişte yaşadıklarından dolayı büyük bir korku içerisinde olan Blanket, bunun üstesinden gelip bir Amerika papağanının yardımı ile oğlunun peşine düşer.

Galeri

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