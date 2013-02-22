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Kelebeğin Rüyası
33 kişi izlemiş. | 130 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu Zonguldak'ta kendi hallerinde yaşayan ve çok da tanınmayan iki şairdir. Genç yaşlarına rağmen şiirleri oldukça etkileyici olan bu iki arkadaş, talihsizlik açısından da kader ortağı gibidirler. Çünkü ikisi de henüz hayatlarının baharında veremden yaşamlarını kaybederler.
Galeri
Yorumlar
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Tek kelimeyle MUHTEŞEM.
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bu fılmı nasıl ızleyebılırım
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hayatımda seyrettiğim en kötü film...paranıza yazık
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İyi ve kötü olan sinemaya gelen her filmi seyrediyorum. Bu flim hayattımda seyrettiğim en kötü film.
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İnsanlar tarafından çok abartılmış biraz ben pek beğenmedim, beğenenlerede saygım var...
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