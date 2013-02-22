Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kelebeğin Rüyası
Paylaş

Kelebeğin Rüyası

33 kişi izlemiş. | 130 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kelebeğin Rüyası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (139 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu Zonguldak'ta kendi hallerinde yaşayan ve çok da tanınmayan iki şairdir. Genç yaşlarına rağmen şiirleri oldukça etkileyici olan bu iki arkadaş, talihsizlik açısından da kader ortağı gibidirler. Çünkü ikisi de henüz hayatlarının baharında veremden yaşamlarını kaybederler.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Tek kelimeyle MUHTEŞEM.

  • bu fılmı nasıl ızleyebılırım

  • hayatımda seyrettiğim en kötü film...paranıza yazık

  • İyi ve kötü olan sinemaya gelen her filmi seyrediyorum. Bu flim hayattımda seyrettiğim en kötü film.

  • İnsanlar tarafından çok abartılmış biraz ben pek beğenmedim, beğenenlerede saygım var...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kelebeğin Rüyası filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kelebeğin Rüyası filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir