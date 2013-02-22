Kelebeğin Rüyası

Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu Zonguldak'ta kendi hallerinde yaşayan ve çok da tanınmayan iki şairdir. Genç yaşlarına rağmen şiirleri oldukça etkileyici olan bu iki arkadaş, talihsizlik açısından da kader ortağı gibidirler. Çünkü ikisi de henüz hayatlarının baharında veremden yaşamlarını kaybederler.