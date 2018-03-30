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Kelebekler
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :30 Mart 2018
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Filmin Konusu
30 yıl ayrılıktan bir baba 3 çocuğunu evlerine çağırır. Kardeşler bu garip köye doğru yola çıkarlar. Birbirini çok az tanıyan bu üç kardeş köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, vasiyetinde kelebeklerin bu köye geliş zamanında gömülmeyi istemiştir.
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