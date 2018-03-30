Kelebekler

30 yıl ayrılıktan bir baba 3 çocuğunu evlerine çağırır. Kardeşler bu garip köye doğru yola çıkarlar. Birbirini çok az tanıyan bu üç kardeş köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, vasiyetinde kelebeklerin bu köye geliş zamanında gömülmeyi istemiştir.