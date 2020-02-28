Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi

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Filmde, 1800'lü yıllarda yaşamış dünyanın en ünlü kanun kaçaklarından olan Ned Kelly'nin hayatı konu ediliyor. Peter Carey’nin Booker ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Justin Kurzel oturuyor.