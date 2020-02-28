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Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi
True History of the Kelly Gang
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Suç
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Avustralya, İngiltere
- Gösterim Tarihi :28 Şubat 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Filmde, 1800'lü yıllarda yaşamış dünyanın en ünlü kanun kaçaklarından olan Ned Kelly'nin hayatı konu ediliyor. Peter Carey’nin Booker ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Justin Kurzel oturuyor.
Galeri
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