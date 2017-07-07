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Keman Öğretmeni

The Violin Teacher

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Fragmanlar


Keman Öğretmeni
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15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sao Paulo senfoni orkestrasına girmeyi kafasına takmış başarılı bir keman virtüözü. Art arda gelen başarısızlıklardan bıkmış ve geçici olarak bir lisede müzik öğretmenliği yapmaya karar verir. Ancak gittiği lise Sao Paulo'nun en belalı mahallesi Heliopolis'dedir. Başlarda her şey imkansız gibi görünse de her zorluğa rağmen umut ve sevgi dolu bu orkestra hem öğretmenin hem de orkestra üyelerinin hayatını tamamen değiştirecektir.

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