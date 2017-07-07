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Keman Öğretmeni
The Violin Teacher
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Brezilya
- Gösterim Tarihi :7 Temmuz 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :102 dk.
Filmin Konusu
Sao Paulo senfoni orkestrasına girmeyi kafasına takmış başarılı bir keman virtüözü. Art arda gelen başarısızlıklardan bıkmış ve geçici olarak bir lisede müzik öğretmenliği yapmaya karar verir. Ancak gittiği lise Sao Paulo'nun en belalı mahallesi Heliopolis'dedir. Başlarda her şey imkansız gibi görünse de her zorluğa rağmen umut ve sevgi dolu bu orkestra hem öğretmenin hem de orkestra üyelerinin hayatını tamamen değiştirecektir.
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