Kemerlerinizi Bağlayın

Elena, Antonio’yla yasak bir tutku yaşarken Giorgio ile iki yıllık ilişkisini sürdürmektedir. Antonio aslında Elena’nın en yakın arkadaşının sevgilisidir ve bu genç adama saygı duymamaktadır. En yakın dostu Fabio da Antonio’dan nefret etmektedir. Ama artık hiçbiri hayatın kurallarını alt üst etme pahasına da olsa duygularına engel olamazlar. Hayatlarında bundan sonra önyargılara, pişmanlıklara yer yoktur.