Kemerlerinizi Bağlayın

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Allacciate le cinture
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İtalya
- Gösterim Tarihi :14 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Elena, Antonio’yla yasak bir tutku yaşarken Giorgio ile iki yıllık ilişkisini sürdürmektedir. Antonio aslında Elena’nın en yakın arkadaşının sevgilisidir ve bu genç adama saygı duymamaktadır. En yakın dostu Fabio da Antonio’dan nefret etmektedir. Ama artık hiçbiri hayatın kurallarını alt üst etme pahasına da olsa duygularına engel olamazlar. Hayatlarında bundan sonra önyargılara, pişmanlıklara yer yoktur.
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Yorumlar
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sapık ilişkilerin olduğu karşılklı sevgililerini aldatmanın guzel gösterildiği yönetmenden dolayı fit erkek vucutlarının bolca sergilendiği gereksiz 1 film! Bide bu saçmalıkları sanat filmi diye yutturmaya kalkmıyorlar mı!
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her filmini gülümseyerek andığım yönetmenin yeni ve iddialı bir filmi daha gelmiş! hep aynı senaryolardan aynı insanları görmekten sıkıldıysanız kaçırmayın derim
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ferzan özpetek sevenler bu filmi dört gözle bekliyor benim gibi. en kısa zamanda izleyeceğim