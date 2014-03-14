Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kemerlerinizi Bağlayın - Allacciate le cinture
Paylaş

Kemerlerinizi Bağlayın

Allacciate le cinture

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kemerlerinizi Bağlayın
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Elena, Antonio’yla yasak bir tutku yaşarken Giorgio ile iki yıllık ilişkisini sürdürmektedir. Antonio aslında Elena’nın en yakın arkadaşının sevgilisidir ve bu genç adama saygı duymamaktadır. En yakın dostu Fabio da Antonio’dan nefret etmektedir. Ama artık hiçbiri hayatın kurallarını alt üst etme pahasına da olsa duygularına engel olamazlar. Hayatlarında bundan sonra önyargılara, pişmanlıklara yer yoktur.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • sapık ilişkilerin olduğu karşılklı sevgililerini aldatmanın guzel gösterildiği yönetmenden dolayı fit erkek vucutlarının bolca sergilendiği gereksiz 1 film! Bide bu saçmalıkları sanat filmi diye yutturmaya kalkmıyorlar mı!

  • her filmini gülümseyerek andığım yönetmenin yeni ve iddialı bir filmi daha gelmiş! hep aynı senaryolardan aynı insanları görmekten sıkıldıysanız kaçırmayın derim

  • ferzan özpetek sevenler bu filmi dört gözle bekliyor benim gibi. en kısa zamanda izleyeceğim

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kemerlerinizi Bağlayın filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kemerlerinizi Bağlayın filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir