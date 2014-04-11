Kendime İyi Bak

Emre ve Yeşim, düğünlerine bir hafta kala yoğun bir hazırlık içerisindedirler. Emre’nin düğün öncesi davetiye vermek için gittiği bir arkadaş toplantısında, eski sevgilisi Begüm’ün tekrar hayatına girmesiyle Yeşim’le arası açılmaya başlar. Üstelik Begüm bu kez yanında Emre’nin hiç bilmediği sırları ve süprizleri de getirmiştir. Zamanı bu kadar daralırken, aşık olduğu iki kadının arasında kalan Emre’yi hiç tahmin etmeyeceği bir sınav beklemektedir.