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Kendime İyi Bak

0 kişi izlemiş. | 58 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kendime İyi Bak
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Emre ve Yeşim, düğünlerine bir hafta kala yoğun bir hazırlık içerisindedirler. Emre’nin düğün öncesi davetiye vermek için gittiği bir arkadaş toplantısında, eski sevgilisi Begüm’ün tekrar hayatına girmesiyle Yeşim’le arası açılmaya başlar. Üstelik Begüm bu kez yanında Emre’nin hiç bilmediği sırları ve süprizleri de getirmiştir. Zamanı bu kadar daralırken, aşık olduğu iki kadının arasında kalan Emre’yi hiç tahmin etmeyeceği bir sınav beklemektedir.

Galeri

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Yorumlar

  • Rakıyı ben bu filmde sevdim

  • NASIL BAKDINIZ BEN BAKAMIYORUM //?/???????????

  • çok duygusaldı salonda ağlayanlar vardı

  • Konu klasik ama işleyiş farklı.Güzeldi

  • aslı tandoğan varsa kaçmaz

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Oyuncular ve ekip

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