Film, kendimizi uzak gördüğümüz, aslında içinde olduğumuz bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Ünlü oyuncu Zeynep, kamp yapmak için izinsiz girdiği bir özel mülkte iki adam tarafından yakalanıp bir depoya hapsedilir. Kendisini kapattıkları yerden kurtulmak için büyük mücadele veren Zeynep’in neden o kamp alanına geldiği hikâye ilerledikçe anlaşılır. Zeynep kurtulduğunda her şeyin nasıl bir oyunun parçası olduğu anlaşılır.