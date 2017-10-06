Kervan 1915

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı topraklarına giren Ruslara Anadolu'daki Ermenilerin destek verme ihtimali üzerine Osmanlı hükümeti, Ermeni isyanlarını önlemek için 1915'de Ermeni tehcirini onaylar. On yıl önce bir deniz kazasında kaybettiği kocasının bir gün çıkıp geleceğini saplantı haline getirmiş Hayganuş, Salim'in işini zorlaştırmaktadır. Üstelik Hayganuş, Salim istememesine rağmen hamile kız kardeşi ile bunak kayınvalidesini gizlice kafileye dâhil etmiştir. Hayganuş'un ailesini bir arada tutma gayreti ise kızı Suzan ile Katırcı Salim'in en güvendiği adamı Ahmet'in ilk görüşte birbirine âşık olmasıyla sonuçlanacaktır. Salim, Ahmet'in hisleri ile duygudaşlık kuramayacaktır. Çünkü ona göre Ahmet emanete ihanet etmiştir. Onlarca insanın sorumluluğu, sevdiği adamının "ihaneti" Katırcı Salim'i yıldıracak mıdır? Taşıdığı her emaneti sahibine teslim etmekle nam salmış Salim bu sefer başarabilecek midir?