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Keşfedilmemiş Çocuklar
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Filmin Konusu
Yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç'ın oturduğu "Keşfedilmemiş Çocuklar" filminin oyuncu kadrosunda Esin Civangil, Bilal Savdert, Ümit Acar, Selim Gülgören, Fulden Akyürek, Efe Ekemen gibi isimler yer alıyor.
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