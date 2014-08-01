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Keşke Burada Olsam
Wish I Was Here
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :1 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Aidan, yetişkin sorumluluğunu pek de taşıyamayan iki çocuklu bir aile babasıdır. 35 yaşına gelmiş olmasına rağmen hayattaki yönünü bulamamıştır. Güzel karısı Sarah, kocasının aklı beş karış havada hallerine sinirlense de aileyi bir arada tutmaya çalışır. Babası torunlarının okul masraflarını ödeyemeyince, Aidan çocuklarını kendi eğitmeye karar verir. Onlara bildiklerini aktarmaya çalışırken, aslında kendisinin de hayata dair pek az şey bildiğini fark edecektir.
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Yorumlar
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zach braff filmleri her zaman harikadır. scrubs dizisiyle tanımıştık kendisini. bu filmde de oradaki rol arkadaşıyla tekrar oynamış. bu arada garden state'i izlemeyenler çok şey kaçırıyolar
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