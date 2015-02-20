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Keskin Nişancı

American Sniper

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Keskin Nişancı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (17 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Donanma SEAL komandolarından Chris Kyle, silâh arkadaşlarını korumak için Irak’a gönderilir. Keskin ve isabetli atışları sayesinde savaş alanında çok sayıda hayat kurtarır. Görevleriyle ilgili hikâyeler yayıldıkça “Efsane” lâkabını kazanır. Ancak ünü düşman hatlarının gerisinde de yayılmaktadır ve kafasına ödül konmasıyla birlikte isyancıların öncelikli hedeflerinden biri haline gelir. Ayrıca iyi bir koca ve baba olmak için de zorlu bir uğraş vermektedir.

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Yorumlar

  • SIKI AMERIKAN VE BATI PROBAGANDASI AMA GIDILIR

  • Amerikan askerleri adeta melek. Bi kanatları eksik. Iraklılarsa vahşi hepsi çooook kötü )) ya bu amerika bıkmadı bu imajını böyle filmlerle kurtarmaya çalışmaktan. Film işe yaramaz. Bradley cooper bile kurtaramamış.

  • Guzel bir film olmus ama amerikan askerlerin gercek yuzunu gostermemisler her zamanki gibi muslumanlar kotu gosterilmis

  • buda klasik amerikan filmi Clinton eastwood yapımı son zamanlarda savaş kahramanlarını konu alan çok film yapıldı işi kurtaran prodüksiyon iyi film o kadar

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Oyuncular ve ekip

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