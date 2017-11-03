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Ketenpere
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Ketenpere, bir cast şirketinde çalışan Kalender'in başından geçenleri konu ediniyor.
Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkumla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender'i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender'i çok sever ve himayesine alır.
Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve yıllardır hayalini kurduğu kendi cast şirketini kurmaktan ve film çekme hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir. Olaylar sürpriz şekilde gelişir.
Galeri
Yorumlar
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Son dönemlerde "kötü mizah filmi" yapma yarışı var da ben mi kaçırdım? Tükettik mi artık?kalmadı mı yaratıcılığımız?
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IGRENÇ BU KADAR KOTU OLMAMALIYLI VASAT OLMAMIS !
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IĞRENÇ BERBAT SAKIN GITMEYIN REZIL BIRFILM OLMUŞ....
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Cok kotuydu berbatti ama siz gene de gidin paranizi sokaga atin kotu sanati odullendirin!
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Seyretmedim ,ve hiçbir filmine gitmeyeceğim,sadece her adam mizah yapamaz kolay değil,kim haklı olduğunu zaman gösterecek,acaba kemal sunal gibi yeni defalarca seyredilecekmi yıllar sonra,bunu umursamazsan dedik ya zaman gösterecek...
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