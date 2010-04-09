Sinema>Film Arşiv > Keung gaan 3: Ol yau waak
Keung gaan 3: Ol yau waak
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :1998
- Oyuncular :
Alex Fong , Joe Junior , Pinky Cheung , Simon Lui , John Ching , Angie Cheung , Kenix Kwok
- Yapımcı :
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.