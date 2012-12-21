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Kibarca Öldürmek
Killing Them Softly
14 kişi izlemiş. | 24 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :21 Aralık 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Yerel bir çetenin yönettiği , büyük paraların döndüğü bir poker oyununda soygun yapılır. Bunun üzerine çete tarafından düzenlenen poker oyunları sırasında gerçekleştirilen soygunlarla ilgili araştırma yaparak faillerini bulmakla görevli acımasız Jackie Cogan işe koyulur.
Galeri
Yorumlar
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brad pitt neden bu filmde oynamış ki..sırf o var diye seyrettim ancak seyrettiğim en kötü filmlerin başında gelir..yazık verilen emeklere
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bu filim tarihteki utanç verici filmler arasına girmiştr diyaloglarla geçen saçma sapan bir film uyumak için gidilir...
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ultra iğrenç bir film kesinlikle tavsiye etmem zamanınızı boşa harcamayın...
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iğrenç
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şaka gibi..
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