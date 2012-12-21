Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kibarca Öldürmek - Killing Them Softly
Paylaş

Kibarca Öldürmek

Killing Them Softly

14 kişi izlemiş. | 24 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kibarca Öldürmek
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yerel bir çetenin yönettiği , büyük paraların döndüğü bir poker oyununda soygun yapılır. Bunun üzerine çete tarafından düzenlenen poker oyunları sırasında gerçekleştirilen soygunlarla ilgili araştırma yaparak faillerini bulmakla görevli acımasız Jackie Cogan işe koyulur.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • brad pitt neden bu filmde oynamış ki..sırf o var diye seyrettim ancak seyrettiğim en kötü filmlerin başında gelir..yazık verilen emeklere

  • bu filim tarihteki utanç verici filmler arasına girmiştr diyaloglarla geçen saçma sapan bir film uyumak için gidilir...

  • ultra iğrenç bir film kesinlikle tavsiye etmem zamanınızı boşa harcamayın...

  • iğrenç

  • şaka gibi..

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kibarca Öldürmek filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kibarca Öldürmek filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir