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Kidnap
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Amerika’da 40 saniyede bir çocuk kaçırılıyor. Karla Mcoy kaçırılan oğlunun kaderini başkasının ellerine bırakmamakta kararlı. Halle Berry zamana karşı müthiş bir hızla savaşacak ve karşısına çıkan hiç bir engelin onu durdurmasına izin vermeyecek.
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