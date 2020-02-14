Kiki: Lanet-i Cin

Aradığı mutluluğu görücü usulü yaptığı evliliğinde bulamayan Muzaffer, eşi Şenay ve iki çocuğunu bırakıp, yasak aşk yaşadığı Satı ile evlenir. Satı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif, şizofreni hastasıdır ve sürekli halüsinasyonlar yaşamaktadır. Kızının hastalığını kabul etmeyen Muzaffer, kızını bu durumdan kurtarmak için sürekli doktorlara başvurur fakat hiçbir sonuç almaz. Çareyi önce komşuları aracılığı ile tanıştığı astrolog Yeliz'de, daha sonra ise Yeliz aracılığı ile tanıştığı Bedir isimli medyumda arayan Muzaffer, Bedir’in kızı için son çare olduğuna inanmaktadır. Bedir’in Elif’i kurtarma çabaları sonuç vermez. Zira Bedir’in de fark edemediği farklı bir etki sadece Elif’i değil tüm aileyi çoktan esir almıştır ve Muzaffer kendisi ile ailesini uçsuz bucaksız bir labirentin içinde bulmuştur. Bedir’in aileyi kurtarma çabaları içerisindeyken farkında olmadan ortaya çıkartacağı sırlar, tüm bağları kopartacaktır. Hangisi hayal, hangisi gerçek. Siyah ve beyazın ortasındaki ince bir çizgide yürürken bir ailenin yok yere yok oluşuna tanıklık eden Bedir’in bıkmadan usanmadan verdiği bu mücadelenin, aslında kanlı bir intikam savaşına dönüşmesi, hiç umulmayan bir netice ile son bulacaktır.