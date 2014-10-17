Kikoriki: Yenilmez Takım

Çok çok uzaklardaki Kikoriki adası sakinleri her şeye sahiptir: Çınlayan kahkahalar, iyi arkadaşlar ve modern hayatın kirliliğinden uzak, doğal güzelliklerle dolu bir yer. Kikoriki’de hayat neşeyle akıp gitmektedir. Ta ki birkaç arkadaş, sadece adını duydukları ve hakkında başka hiçbir şey bilmedikleri tanışana kadar: Televizyon.