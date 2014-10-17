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Sinema>Film Arşiv >  Kikoriki: Yenilmez Takım - Smeshariki: Nachalo
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Kikoriki: Yenilmez Takım

Smeshariki: Nachalo

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kikoriki: Yenilmez Takım
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çok çok uzaklardaki Kikoriki adası sakinleri her şeye sahiptir: Çınlayan kahkahalar, iyi arkadaşlar ve modern hayatın kirliliğinden uzak, doğal güzelliklerle dolu bir yer. Kikoriki’de hayat neşeyle akıp gitmektedir. Ta ki birkaç arkadaş, sadece adını duydukları ve hakkında başka hiçbir şey bilmedikleri tanışana kadar: Televizyon.

Galeri

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Yorumlar

  • çok güzeldi bir filim hhhaaa

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