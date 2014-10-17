Sinema>Film Arşiv > Kikoriki: Yenilmez Takım - Smeshariki: Nachalo
Kikoriki: Yenilmez Takım
Smeshariki: Nachalo
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Rusya
- Gösterim Tarihi :17 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Çok çok uzaklardaki Kikoriki adası sakinleri her şeye sahiptir: Çınlayan kahkahalar, iyi arkadaşlar ve modern hayatın kirliliğinden uzak, doğal güzelliklerle dolu bir yer. Kikoriki’de hayat neşeyle akıp gitmektedir. Ta ki birkaç arkadaş, sadece adını duydukları ve hakkında başka hiçbir şey bilmedikleri tanışana kadar: Televizyon.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
-
çok güzeldi bir filim hhhaaa
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.
Seslendirenler ve ekiptümü >>
TAKİP ET
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kikoriki: Yenilmez Takım filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kikoriki: Yenilmez Takım filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.