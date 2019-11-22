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Kilitli Kapı
Do-eo-lak (Door Lock)
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :22 Kasım 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Kilitli Kapı, evine birilerinin girdiğinden şüphelenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Kyung-min, tek odalı bir apartman dairesinde tek başına yaşayan bir kadındır. Bir gün evine geldiğinde bir takım tuhaflıklar olduğunu fark eden Kyung-min, evine birilerinin girdiğinden şüphelenmeye başlar. Genç kadın evinde bir takım izler bulunca, vakit kaybetmeden durumu polislere bildirir. Kyung-min'in evinde bulduğu izler, gizemli bir cinayet davasının çözülmeye başlamasını sağlar.
Galeri
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