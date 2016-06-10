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Kim Kadın Kim Koca
Ki and Ka
0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Hindistan
- Gösterim Tarihi :10 Haziran 2016
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Filmin Konusu
Kia, (Kareena Kapoor) her kadının çalışıp sadece evlerinde oturarak kocaları sayesinde hayatta kalmasına karşı çıkan başarılı bir iş kadını olmayı hedeflemektedir. Çandigarh'tan Delhi'ye uçakla gittiği sırada Kabir'le (Arjun Kapoor) tanışır. Kia, Kabir'in aynı annesi gibi bir "ev hanımı" olmayı hayal ederken bir iş adamı olmak için kendini yormak istemediğini öğrenirken aslında babasının mirasını ve izlediği kariyer yolunu kesinlikle reddeden, son derece başarılı bir müteahhidin (Rajit Kapoor) oğlu olduğunu da fark eder.
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Yorumlar
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Kararsızım izledim ama çok keyif almadım belkide USA yapımlarına çok meylettiğim içindir.
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