Kim Kadın Kim Koca

Kia, (Kareena Kapoor) her kadının çalışıp sadece evlerinde oturarak kocaları sayesinde hayatta kalmasına karşı çıkan başarılı bir iş kadını olmayı hedeflemektedir. Çandigarh'tan Delhi'ye uçakla gittiği sırada Kabir'le (Arjun Kapoor) tanışır. Kia, Kabir'in aynı annesi gibi bir "ev hanımı" olmayı hayal ederken bir iş adamı olmak için kendini yormak istemediğini öğrenirken aslında babasının mirasını ve izlediği kariyer yolunu kesinlikle reddeden, son derece başarılı bir müteahhidin (Rajit Kapoor) oğlu olduğunu da fark eder.