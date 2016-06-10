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Kim Kadın Kim Koca

Ki and Ka

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kim Kadın Kim Koca
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kia, (Kareena Kapoor) her kadının çalışıp sadece evlerinde oturarak kocaları sayesinde hayatta kalmasına karşı çıkan başarılı bir iş kadını olmayı hedeflemektedir. Çandigarh'tan Delhi'ye uçakla gittiği sırada Kabir'le (Arjun Kapoor) tanışır. Kia, Kabir'in aynı annesi gibi bir "ev hanımı" olmayı hayal ederken bir iş adamı olmak için kendini yormak istemediğini öğrenirken aslında babasının mirasını ve izlediği kariyer yolunu kesinlikle reddeden, son derece başarılı bir müteahhidin (Rajit Kapoor) oğlu olduğunu da fark eder.

Galeri

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Yorumlar

  • Kararsızım izledim ama çok keyif almadım belkide USA yapımlarına çok meylettiğim içindir.

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Oyuncular ve ekip

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