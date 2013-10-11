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Kim Ki-Duk'tan Moebius

Moebius

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Kim Ki-Duk'tan Moebius
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 4.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2013
  • Gösterim Tarihi :11 Ekim 2013

 

Filmin Konusu

Karısını aldatan bir koca ve ondan intikam almaya çalışan bir kadın. Kadın, intikam hırsıyla kendi öz oğlunda ölümcül bir yaraya neden olur. Baba, suçluluk duygusuyla hayatını oğluna adar.

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