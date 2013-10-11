Sinema>Film Arşiv > Kim Ki-Duk'tan Moebius - Moebius
Kim Ki-Duk'tan Moebius
Moebius
0 kişi izlemiş. | 43 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Gösterim Tarihi :11 Ekim 2013
Filmin Konusu
Karısını aldatan bir koca ve ondan intikam almaya çalışan bir kadın. Kadın, intikam hırsıyla kendi öz oğlunda ölümcül bir yaraya neden olur. Baba, suçluluk duygusuyla hayatını oğluna adar.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.
TAKİP ET
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kim Ki-Duk'tan Moebius filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kim Ki-Duk'tan Moebius filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.