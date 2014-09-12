10 yılı aşkın süredir devam eden Rémi Gaillard ve eşek şakaları, tüm dünyada üne kavuşmuştur. Kim takar diyerek çıkılan bu yolda skeçler, gizli kameralar ve türlü numaralarla Rémi ve takımı, 1,4 milyar tıklanmayla artık bir yıldızdır.



Ancak gerçekte durum biraz daha farklıdır. 38 yaşında, küçük bir apartman dairesinde yaşayan Rémi’nin tüm arkadaşları evlenmiş ve iş sahibidir.

Rémi, gün geçtikçe kendini sorgulamaya başlar ve bir gün her şeyden vazgeçer. 6 aylık hamile olan kız arkadaşıyla evlenir, kayınpederi ona iş bulur ve kentin dışında bir eve taşınır.

Fakat işler 16 yaşındaki bir çocuğun onu taklit ederken geçirdiği trajik kaza ile değişecektir. Hasta yatağındaki en büyük hayranına verdiği sözle Rémi, kim olursa ve ne olursa olsun, eskisinden de daha güçlü bağıracaktır: “Kim Takar!”.