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Kimlik Hırsızı

Identity Thief

1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kimlik Hırsızı
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sand ysadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır... Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.

Galeri

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Yorumlar

  • Süper bi film.komedinin yanında biraz aksiyon.guzel bir film.

  • şişman komik kadın klişesi işlenmiş yine

  • melissa mccarthy! bu kadına dikkat edin. eminim çok çok başırılı filmlerde oynayacak ilerde. bu filmi izledim. eğlenceliydi. filmi alıp götüren de zaten mccarthy.

  • haftasonu için gayet eğlenceli bi film

  • mynet sinemanın düzenlediği ön gösterimde izledim. bütün salon çok güldü. özellikle başroledeki kadın inanılmaz komik. ben bu kadar rahat bir oyunculuk görmedim. paranıza değecek.

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Oyuncular ve ekip

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