Kimlik Hırsızı

Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sand ysadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır... Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.