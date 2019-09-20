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Kin

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Kin
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Filmin Konusu

Kısa bir süre önce serbest bırakılan bir mahkum ve onun üvey kardeşi Eli, ailesi ile birlikte suç oranı yüksek bir bölgede yaşar. Eli’nin ağabeyinin suç lorduna borcu yüzünden eski karanlık hayatına geri döner. İntikam peşinde olan bir suçlu Eli’nin ağabeyinin peşinde düşünce kardeşler kaçmak zorunda kalır. Bu sırada Eli, dış dünyadan gelen ve gizemli güçleri olan bir silah keşfeder. Silahı kullanmaya başlayan Eli, federal ajanların peşine takılmasına neden olur. Hayatları tehlikede olan kardeşler, düşmanlarından kaçarken bu silah sayesinde kendilerini koruyabilecektir.

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