"Kingsman: Altın Çember" de kahramanlarımız yeni ve zorlu bir görevle karşı karşıya kalırlar. Karargâhları yıkıldığında ve dünya rehin alındığında, yolculukları onları, Statesman adında ABD'de birleşik casus organizasyonunun keşfine götürür. Ajanlarının gücünü ve sınırlarını sınayan yeni macerada, bu seçkin iki gizli örgüt, dünyayı kurtarmak ve acımasız bir ortak düşmanı yenmek için bir araya gelirler. Bu Eggsy için alışkanlık haline gelen bir şeydir.