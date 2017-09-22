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Kingsman: Altın Çember
Kingsman: The Golden Circle
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
"Kingsman: Altın Çember" de kahramanlarımız yeni ve zorlu bir görevle karşı karşıya kalırlar. Karargâhları yıkıldığında ve dünya rehin alındığında, yolculukları onları, Statesman adında ABD'de birleşik casus organizasyonunun keşfine götürür. Ajanlarının gücünü ve sınırlarını sınayan yeni macerada, bu seçkin iki gizli örgüt, dünyayı kurtarmak ve acımasız bir ortak düşmanı yenmek için bir araya gelirler. Bu Eggsy için alışkanlık haline gelen bir şeydir.
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Yorumlar
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İzlemeyen filmlere yorum yapmasin, ilkinden daha akici daha basariliydi aksiyon full. On uzerinden 7.
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1. Si kadar etkili olmasada izlenilebilir olduğunu düşünüyorum
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Gitmeye deger
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