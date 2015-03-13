Kingsman: Gizli Servis

Henüz beş yaşında iken Eggsy, babasını gizli bir askeri görevde kaybeder. Ailesi bir madalyayla ödüllendirilir ve bir kere yardım istemeleri için bir telefon numarası verilir. 17 yıl sonra Eggsy, işi olmayan bir gençtir. Trafikte tutuklanınca madalyayı kurtulmak için kullanır. Onu kurtaran Harry kusursuz bir ajandır ve hayatını Eggsy’nin babasına borçludur.