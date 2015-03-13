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Kingsman: Gizli Servis

Kingsman: The Secret Service

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kingsman: Gizli Servis
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Henüz beş yaşında iken Eggsy, babasını gizli bir askeri görevde kaybeder. Ailesi bir madalyayla ödüllendirilir ve bir kere yardım istemeleri için bir telefon numarası verilir. 17 yıl sonra Eggsy, işi olmayan bir gençtir. Trafikte tutuklanınca madalyayı kurtulmak için kullanır. Onu kurtaran Harry kusursuz bir ajandır ve hayatını Eggsy’nin babasına borçludur.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Güzel bir film. İzlenmesini tavsiye ederim

  • aksiyon sahnelerinin uzun olması çok gerçekçi yapıyor. Film fikir ve ilham mahsulü senaryo ve kurgu üzerine çekilmesi filmi benim için çok sevilir kıldı )

  • Yorumu olmayan filmin ilk yorumu benden olsun.Arkadaşlar bu filme gidilir,imdb puanına güvenerek gittik.iyi ki bu filmi izlemişiz,sürükleyici güzel bir macera filmiydi

  • Gerçekten izlenmesi gereken çok güzel bir film.hem macera hem komedi hem aksiyon .puanı 8.gidin keyifle izleyin.

  • Mükemmel bi film 9

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Oyuncular ve ekip

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