Kırık Çember
The Broken Circle Breakdown
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Müzik
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Belçika, Hollanda
- Gösterim Tarihi :24 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :111 dk.
Filmin Konusu
Elise dövmecidir, Didier de bir bluegrass grubuyla kovboy kılığında banjo çalar. Daha ilk görüşte aşık olurlar. Didier konuşmayı sever, Elise daha çok dinler; Didier romantik bir tanrıtanımazdır, Elise ise gerçekçi ve dindar. Küçük kızları Maybelle'in ölümcül hastalığı hem aşklarını hem yaşamlarını sorgulamalarına yol açacaktır.
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Yorumlar
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Güzel 1 film.paralel kurgular ve flashforward lar çok güzel ancak filmde gereksiz erotik sahneler var!
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en iyi yabancı film dalında oscar'a aday olan kırık çember nihayet türkiye sinemalarına da geldi. eleştiriler çok olumlu. çok merak ediyorum
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imdb puanını görünce çok şaşırdığım film. filme rahatlıkla 8.5 veriyorum. harika bi senaryo, harika bi kurgu. ikinci kez oturup izlediğim film çok azdır....
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herhalde bu filmi izlemiş olan herkes birbirine tavsiye ediyordur. kulaktan kulağa fısıldanarak popüler hale gelecek filmlerden biri. iyiki izlemişim diyeceksiniz.
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uzun zamandır izlediğim en en en iyi film. gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. sevgilinizi, eşinizi ya da arkadaşınızı alın ve bu filme gidin. en sevdiğiniz filmler listenizin ilk 10'una kesinlikle girecek