Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kırık Çember - The Broken Circle Breakdown
Paylaş

Kırık Çember

The Broken Circle Breakdown

3 kişi izlemiş. | 18 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kırık Çember
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (6 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Elise dövmecidir, Didier de bir bluegrass grubuyla kovboy kılığında banjo çalar. Daha ilk görüşte aşık olurlar. Didier konuşmayı sever, Elise daha çok dinler; Didier romantik bir tanrıtanımazdır, Elise ise gerçekçi ve dindar. Küçük kızları Maybelle'in ölümcül hastalığı hem aşklarını hem yaşamlarını sorgulamalarına yol açacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Güzel 1 film.paralel kurgular ve flashforward lar çok güzel ancak filmde gereksiz erotik sahneler var!

  • en iyi yabancı film dalında oscar'a aday olan kırık çember nihayet türkiye sinemalarına da geldi. eleştiriler çok olumlu. çok merak ediyorum

  • imdb puanını görünce çok şaşırdığım film. filme rahatlıkla 8.5 veriyorum. harika bi senaryo, harika bi kurgu. ikinci kez oturup izlediğim film çok azdır....

  • herhalde bu filmi izlemiş olan herkes birbirine tavsiye ediyordur. kulaktan kulağa fısıldanarak popüler hale gelecek filmlerden biri. iyiki izlemişim diyeceksiniz.

  • uzun zamandır izlediğim en en en iyi film. gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. sevgilinizi, eşinizi ya da arkadaşınızı alın ve bu filme gidin. en sevdiğiniz filmler listenizin ilk 10'una kesinlikle girecek

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kırık Çember filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kırık Çember filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir