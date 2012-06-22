Kırık Midyeler

Hakim ve Faysal, Almanya’daki akrabalarının yanına gidebilmek umuduyla İstanbul’a çalışmaya gelen Mardinli iki çocuktur. Para biriktirebilmek için Faysal, bir lokantada bulaşıkçılık yaparken Hakim, midyecilik yapmanın yollarını arar. Kumkapı’da göçmenlerin kaldığı virane bir pansiyonda yaşayan çocuklara, Afrikalı Babatunde de yardım edecektir.