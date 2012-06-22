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Kırık Midyeler

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Fragmanlar


Kırık Midyeler
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hakim ve Faysal, Almanya’daki akrabalarının yanına gidebilmek umuduyla İstanbul’a çalışmaya gelen Mardinli iki çocuktur. Para biriktirebilmek için Faysal, bir lokantada bulaşıkçılık yaparken Hakim, midyecilik yapmanın yollarını arar. Kumkapı’da göçmenlerin kaldığı virane bir pansiyonda yaşayan çocuklara, Afrikalı Babatunde de yardım edecektir.

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Yorumlar

  • 10 üzerinden 5 gerisi boş..

  • amatör film. daha güzel gerçekleri yansıtacaktır bence.

  • bence güzel bir film. izleyeceğim.

  • Hemen hemen tüm kadro amatör. İlk deneyimleri. Güzel bir film çıkacağını düşünmüyorum : :(

  • Kılişe bir film aynı konu bıkmadılar çekmekten!

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Oyuncular ve ekip

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