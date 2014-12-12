Kırımlı
- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Biyografi
- Yapım Yılı :2014
- Gösterim Tarihi :12 Aralık 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sadık Turan, Rus milliyetçisi siyasetin baskısına maruz kalan Kırım’da doğmuştur. Baskının doruğa tırmandığı Stalin döneminde eğitimini tamamlar. Tatarları, Kırım’ın kurtuluşu için örgütlemeye başlar. Sadık bu süreçte hayatının aşkı Maria’yla tanışır. Maria, Nazi ordularının işgaline uğrayan Polonya’da direniş safında mücadele veren bir genç kızdır. Sadık, Kırım’ı kurtarma ve geleceğe uzanma hayaline Maria’la birlikte yürüyecektir.
Galeri
Yorumlar
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fragman muhteşem çok güzel filme benziyor yalnız ismi bana biraz yabancı geldi o yüzden hiç ilgi duymadım yorumlarda türk filmi olduğunu anladım
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murat yildirimi sevmezdim bu filmdeki oyunculuğu beni utandirdi saçma sapan hobitlere gideceginize emek harcanmis böyle türk filmlerine gidelim please
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Güzel bir filmdi sıkılmadan izledim teşekkürler
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Savaş sahneleri çok başarılı. Imdb. De aldığı puanı hakeden bi film. Kesinlikle izlenmeli...
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son yıllarda gittiğim güzel bir drama .Bu filimi sadece kırım tatar türklerine deyil herkese tavsiye ediyorum.