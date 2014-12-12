Sadık Turan, Rus milliyetçisi siyasetin baskısına maruz kalan Kırım’da doğmuştur. Baskının doruğa tırmandığı Stalin döneminde eğitimini tamamlar. Tatarları, Kırım’ın kurtuluşu için örgütlemeye başlar. Sadık bu süreçte hayatının aşkı Maria’yla tanışır. Maria, Nazi ordularının işgaline uğrayan Polonya’da direniş safında mücadele veren bir genç kızdır. Sadık, Kırım’ı kurtarma ve geleceğe uzanma hayaline Maria’la birlikte yürüyecektir.