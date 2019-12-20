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Kırk Yalan

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Kırk Yalan
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Filmin Konusu

Sadık, Halime’nin babasını ikna etmiştir ve sonunda sevdiği kızla evlenebilecektir. Sadık’ın çocukluk arkadaşları kutlama için düğünden önce Pınarhisar’a gelirler ve kına gecesi buluşup kendi aralarında bir kutlama yapmaya karar verirler. Masadakiler mezeleri beğenmeyince Tahsin arkadaşlarına Afrika armudu marulayı ikram eder. Marula meyvesini yiyen herkes hayatlarının en kötü ve en komik sarhoşluğunu yaşarlar. Bundan sonra Pınarhisar’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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