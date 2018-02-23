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Kırlangıçlar Susamışsa

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Kırlangıçlar Susamışsa
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Karadeniz'in bir dağ köyünde yaşayan Murat, fotoğraf ve belgesel filmler çeker. Köyde dingin bir hayat sürmekte olan Murat, dağlarda ve kayalıklarda yeğeni Burak'a kırlangıçların gizemli hikayesini anlatır. Amcasından etkilenen Burak, kendi düş dünyasındaki kırlangıçlar için yuva yapmaya başlar. Öte yandan, Murat'ın kendi ile ilgili bir takım sıkıntıları vardır. Köyde kalmakla gitmek arasında kararsızlıklar yaşadığı bir dönemde yaylaya ilginç bir adam gelir. Bu adam uzun yıllardır köyünden uzak yaşayan Harun'dur. Kısa zamanda Murat ve köylüler, Harun'la dost olurlar.

Murat için her şey yolunda giderken, bir sabah telefonda HES'çilerin jandarma refakatında bir kez daha vadiye geldiği bilgisi ulaşır. Murat ve köylüler HES'çilerin konuşlandıkları yere akın akın giderler. Gergin bir bekleyiş sonrasında bütün tehditlere karşı yılmayan köylüler sonunda HES'çilere saldırır. Bu inançlı direnişin sonucunda kolluk kuvveti (jandarma ve polis) ile vadiye gelen HES'çiler bir kez daha geri püskürtülür.

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