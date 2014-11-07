Kirli Para

Bob Saginowski, kuzeni Marv’ın yerinde barmenlik yapmaktadır ve ne zaman Brooklyn suç baronları mekânlarını yasa dışı kazanımları için bir banka olarak kullanmaya gelse onları görmezden gelmektedir. Bob’un yalın hayatı çöpte hırpalanmış bir pitbull yavrusu bulduğunda karmaşıklaşır. Köpek için komşusu Nadia‘dan yardım istediğinde, aralarında yakınlaşma oluşur.