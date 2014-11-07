Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kirli Para - The Drop
Paylaş

Kirli Para

The Drop

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kirli Para
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bob Saginowski, kuzeni Marv’ın yerinde barmenlik yapmaktadır ve ne zaman Brooklyn suç baronları mekânlarını yasa dışı kazanımları için bir banka olarak kullanmaya gelse onları görmezden gelmektedir. Bob’un yalın hayatı çöpte hırpalanmış bir pitbull yavrusu bulduğunda karmaşıklaşır. Köpek için komşusu Nadia‘dan yardım istediğinde, aralarında yakınlaşma oluşur.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Trk kelime ile Fiyasko

  • ilk yari ozellikle film cok duragan ve sikiciydi ancak sonlarina dogru oldukca heyacan verici ve keyifliydi. Son sahnesinde guldum bile.imdb puanini hak ediyor

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kirli Para filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kirli Para filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir