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Kirli Para
The Drop
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Bob Saginowski, kuzeni Marv’ın yerinde barmenlik yapmaktadır ve ne zaman Brooklyn suç baronları mekânlarını yasa dışı kazanımları için bir banka olarak kullanmaya gelse onları görmezden gelmektedir. Bob’un yalın hayatı çöpte hırpalanmış bir pitbull yavrusu bulduğunda karmaşıklaşır. Köpek için komşusu Nadia‘dan yardım istediğinde, aralarında yakınlaşma oluşur.
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Yorumlar
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Trk kelime ile Fiyasko
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ilk yari ozellikle film cok duragan ve sikiciydi ancak sonlarina dogru oldukca heyacan verici ve keyifliydi. Son sahnesinde guldum bile.imdb puanini hak ediyor
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