Kırmızı Kaplumbağa

Studio Ghibli'den Isao Takahata'nın da yapımcıları arasında bulunduğu bu masal gibi animasyonda, denizde geçirdiği kaza sonucu kendisini kaplumbağaların, yengeçlerin ve kuşların yaşadığı ıssız bir adada bulan bir adamın hikâyesi anlatılıyor.