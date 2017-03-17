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Kırmızı Kaplumbağa
The Red Turtle
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Fantastik
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Belçika, Fransa, Japonya
- Gösterim Tarihi :17 Mart 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Müzik :
- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
Studio Ghibli'den Isao Takahata'nın da yapımcıları arasında bulunduğu bu masal gibi animasyonda, denizde geçirdiği kaza sonucu kendisini kaplumbağaların, yengeçlerin ve kuşların yaşadığı ıssız bir adada bulan bir adamın hikâyesi anlatılıyor.
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