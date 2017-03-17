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Kırmızı Kaplumbağa

The Red Turtle

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Kırmızı Kaplumbağa
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Studio Ghibli'den Isao Takahata'nın da yapımcıları arasında bulunduğu bu masal gibi animasyonda, denizde geçirdiği kaza sonucu kendisini kaplumbağaların, yengeçlerin ve kuşların yaşadığı ıssız bir adada bulan bir adamın hikâyesi anlatılıyor.

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