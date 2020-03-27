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Kırmızı Pabuçlar ve 7 Cüceler

Red Shoes and the Seven Dwarfs

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Kırmızı Pabuçlar ve 7 Cüceler
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Filmin Konusu

Efsanevi masal, daha önce hiç görmediğiniz yepyeni bir versiyonla karşınızda. Pamuk Prenses, babasını üvey annesi olan kötü kalpli cadı kraliçenin elinden kurtarmak için çabalarken bulduğu bir çift kırmızı pabuç sayesinde büyüleyici bir güzelliğe bürünür. Bu esnada Masallar Diyarı’nın bir başka yerinde 7 yakışıklı prens, cüceye dönüşmüştür ve büyüyü bozmanın yolunu aramaktadır. Bir dizi tesadüf sonucu Pamuk Prenses’in yolu yedi kahraman cüceyle kesişir. Birlikte sevgi, dostluk ve gerçek güzelliğin anlamını keşfedecekleri macera ve tehlike dolu bir yolculuğa çıkarlar.

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