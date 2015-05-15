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Kırmızı

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Fragmanlar


Kırmızı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Umut, dayısının ona hediye ettiği hayallerinin peşinden gitmektedir. Yazdığı film senaryosunu bitirmek hayatının bütün amacı olmuştur. Ancak yaşadığı koşullar bir türlü buna izin vermez. Umut’un yakın arkadaşı Gökhan, hayallerini gerçekleştirmesi için arkadaşına yardımcı olacaktır. Umut, Beyoğlu’ndaki eve taşındıktan sonra çekmek istediği filme odaklanmaya çalışır. Ancak işler bekledikleri gibi gitmez. Yaşanan tuhaf olaylar gün geçtikçe Umut’un kafasını kurcalamaya devam eder. Umut’un, sevgilisi Aslı ve arkadaşlarıyla eğlendiği gece ayyuka çıkan enteresan olaylar hepsinin hayatını alt üst edecektir. Tam bu sahnede sinemaseverlerin hayal gücünü zorlayacak anlar başlar.

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