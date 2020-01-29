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Kirpi Latte ve Büyülü Taş

Latte And The Magic Waterstone

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Kirpi Latte ve Büyülü Taş
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Filmin Konusu

Latte sıradan ve sevimli küçük kirpi değildir! Kendine güvenen tavrı, çok canlı hayal gücü ve enerjik tavırlarıyla onu diğer kirpilerden kolayca ayırt edebilirsiniz. Bir gün ormandaki diğer hayvanlar sihirli su taşının kaybolduğunu ve ormanın bir kuraklıkla karşı karşıya gelerek onları yok olmaya sürüklediğini söylediğinde, Latte cesurca öne atılarak ormanı kurtaracağını ilan eder. Su taşını çalan Kral Ayı'dır ve Latte küçük boyuna bakmadan onunla mücadele etmeye hazırdır. Bu mücadelede sincap Tjum da Latte'ye eşlik etmeye gönüllü olur. Bu küçük sincap, kısa sürede Latte'nin söylediklerine kıyasla pek de cesur olmadığını keşfeder. Ancak, her ikisi de birbirlerine karşı duydukları karşılıklı hoşnutsuzlukların üstesinden gelmek zorunda kalır ve hayatlarının en zorlu macerasında bir ekip olarak birlikte çalışmayı öğrenir!

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