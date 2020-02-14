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Kirpi Sonic

Sonic the Hedgehog

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Kirpi Sonic
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sega’nın dünya çapında satış rekorları kıran video oyununun filmi olan Kirpi Sonic, dünyanın en hızlı kirpisinin Dünya’daki yeni evini benimsemesini anlatıyor. Canlı aksiyon, macera-komedi filminde Sonic ve yeni en yakın arkadaşı Tom, kötü deha Dr. Robotnik’e ve onun dünyaya hükmetme planlarına karşı gezegeni savunmak üzere bir takım oluyorlar.

Galeri

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