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Kirpi Sonic
Sonic the Hedgehog
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2020
- Ülke : ABD, Japonya
- Gösterim Tarihi :14 Şubat 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Sega’nın dünya çapında satış rekorları kıran video oyununun filmi olan Kirpi Sonic, dünyanın en hızlı kirpisinin Dünya’daki yeni evini benimsemesini anlatıyor. Canlı aksiyon, macera-komedi filminde Sonic ve yeni en yakın arkadaşı Tom, kötü deha Dr. Robotnik’e ve onun dünyaya hükmetme planlarına karşı gezegeni savunmak üzere bir takım oluyorlar.
Galeri
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